Штурмовик Су-25. Фото з відкритих джерел

Українські зенітники збили російський літак Су-25 на Донеччині.

Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

Зазначається, російський бойовий літак Су-25 літак збили на Покровському напрямку — він намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Штурмовик знищили військові-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Нагадаємо, як у жовтні силі оборони збили ворожий Су-25, тоді це був п'ятий борт за 10 днів.