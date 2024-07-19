Українські зенітники збили російський літак Су-25 на Донеччині.
Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».
Зазначається, російський бойовий літак Су-25 літак збили на Покровському напрямку — він намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.
Штурмовик знищили військові-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
Нагадаємо, як у жовтні силі оборони збили ворожий Су-25, тоді це був п'ятий борт за 10 днів.
|
Скорочення поліклінік у Миколаєві: логіка вийшла з чатуОлег Деренюга
|
|
Водоканал, у вас є в керівництві притомні люди?Геннадій Задирко
|
|
Як медіа Миколаєва впливають на місцеву владу та «формують настрої» в громадіКатерина Середа
|
Українські зенітники збили російський літак Су-25 на Донеччині.
Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».
Зазначається, російський бойовий літак Су-25 літак збили на Покровському напрямку — він намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.
Штурмовик знищили військові-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
Нагадаємо, як у жовтні силі оборони збили ворожий Су-25, тоді це був п'ятий борт за 10 днів.