Паспорт громадянина України, фото з відкритих джерел

Громадяни України, які отримують або продовжують тимчасове посвідчення на проживання в Німеччині, не обов'язково повинні мати діючий український закордонний паспорт.

Про це повідомляє DW.

Видання зазначає, що питання, які стосуються перебування іноземців у Німеччині, належать до компетенції саме земельної влади.

Право на перебування в Німеччині та всі пов'язані з цим можливості залишаються без змін, незважаючи на рішення МЗС України про тимчасову призупинення надання консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.

Якщо українське посольство або консульство відмовляє громадянинові України у видачі або продовженні його паспорта «лише з причини непроходження ним військової служби», то берлінське земельне управління у справах іноземців (Landesamt für Einwanderung) може потенційно видати йому для поїздок за кордон проїзний документ, який замінює закордонний паспорт.

Нагадаємо, уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років, проте є виключення.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х, що доручив диппредставництвам України закордоном «вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку».

Міністр зазначив, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» та після набрання ним чинності.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт про мобілізацію. Майже всі народні депутати, що представляють Миколаївщину та були присутні на засіданні, проголосували «за».