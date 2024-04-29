Україна подала заявку до Ради Європи про призупинення дії в країні деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини у зв'язку з воєнним станом.
Відповідний документ опублікували на сайті міжнародної організації в неділю, 28 квітня.
Зазначається, що згідно із заявкою, Україна на час війни припинить дотримуватися низки положень Конвенції.
«Можливість застосування вищезазначених заходів зумовлює необхідність відступу від зобов'язань, передбачених статтями 12, 17, 19, 21, 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статтями 8, 10, 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», — йдеться у документі.
Тож на території, де запроваджений воєнний стан, військове командування може в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини може здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, зокрема:
Нагадаємо, 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану. Після цього відбувається регулярне продовження воєнного стану і мобілізації.
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Україна подала заявку до Ради Європи про призупинення дії в країні деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини у зв'язку з воєнним станом.
Відповідний документ опублікували на сайті міжнародної організації в неділю, 28 квітня.
Зазначається, що згідно із заявкою, Україна на час війни припинить дотримуватися низки положень Конвенції.
«Можливість застосування вищезазначених заходів зумовлює необхідність відступу від зобов'язань, передбачених статтями 12, 17, 19, 21, 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статтями 8, 10, 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», — йдеться у документі.
Тож на території, де запроваджений воєнний стан, військове командування може в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини може здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, зокрема:
Нагадаємо, 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану. Після цього відбувається регулярне продовження воєнного стану і мобілізації.