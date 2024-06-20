В Україні відновлюють поромне сполучення Чорноморськ – Батумі, фото: ukrferry.com

В Україні відновлюють поромне сполучення Чорноморськ — Батумі (Грузія), яке було зупинене через повномасштабне вторгнення РФ.

Відповідна інформація з'явилася на сайті компанії-перевізника Ukrferry.

Перший рейс із Чорноморська запланований на 2 липня, а час у дорозі становитиме приблизно 60 годин.

На маршруті курсуватиме автомобільно-залізничний пасажирський пором Kaunas, побудований у 1989 році, який може прийняти до 250 пасажирів.

У компанії також зазначили, що дати та час відправлення і прибуття суден можуть змінюватися «через обставини, що не залежать від морського перевізника».

Нагадаємо, у Грузії набуває чинності закон «закон про іноагентів» («Про прозорість іноземного впливу»). Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав документ.