Після удару в районі Севастополя піднявся стовп диму. Фото: Соцмережi

У понеділок, 1 липня, українська авіація завдала удару по складах боєприпасів у Криму.

Відповідне відео опублікував командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За його словами, українські літаки продовжують виконувати бойові завдання в Криму.

«Вкотре «знищені» ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника», — написав він.

Раніше російські Telegram-канали повідомляли, що ЗСУ вдарили по сховищу дронів, унаслідок чого будівлю було майже повністю зруйновано, а російська армія втратила 90 безпілотників.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 червня українська армія атакувала російські зенітні ракетні комплекси, які росіяни розгорнули на території тимчасово окупованого Криму.