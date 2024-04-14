13 квітня Сили оборони Україні у тимчасово окупованому Луганську успішно вразили пункт управління угрупування військ «Центр» армії РФ.
Про це повідомив СтратКом ЗСУ.
Як відомо, у тимчасово окупованому Луганську приблизно об 11:30 прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляли про щонайменше два вибухи в місті. Зокрема, очевидці чули сильний вибух у районі 5-ї школи Луганська, потім почалася пожежа.
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13 квітня Сили оборони Україні у тимчасово окупованому Луганську успішно вразили пункт управління угрупування військ «Центр» армії РФ.
Про це повідомив СтратКом ЗСУ.
Як відомо, у тимчасово окупованому Луганську приблизно об 11:30 прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляли про щонайменше два вибухи в місті. Зокрема, очевидці чули сильний вибух у районі 5-ї школи Луганська, потім почалася пожежа.