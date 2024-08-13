Курська область, Росія. Фото: Belkin Alexey/Russian Look/news.ru/picture alliance

Станом на вечір вівторка, 13 серпня, українські сили контролюють 74 населені пункти в російській Курській області.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що просування ЗСУ на території країни-агресора Росії триває. Також Володимир Зеленський повідомив, що знаходиться постійно на зв’язку з головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

Президент додав, що заразі в російському регіоні ЗСУ проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Україна розробляє гуманітарні рішення для цих територій,.

«Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється. Під контролем України 74 населені пункти», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент подякував українським захисникам за героїчну службу. Він також зазначив, що триває підготовка наступних кроків.

Що відбувається у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові нібито спробували прорвати кордон і закріпитися в Суджанському та Кореневському районах Курської області.

Згідно з інформацією Міністерства оборони РФ, приблизно 300 українських військових на 11 танках і 20 бронемашинах нібито здійснили спробу прориву.

Згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Російські воєнкори повідомляють, що українські сили вже зайняли кілька населених пунктів у Курській області, а місто Суджа фактично евакуйоване.

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: «У нас немає представників у цьому районі».

У понеділок, 12 серпня, Губернатор Курської області Олексій Смірнов, доповів Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів регіону «перебувають під контролем противника».