Зруйнований Часів Яр. Фото: AP

Українські війська відійшли з мікрорайону «Канал» у Часовому Яру на Донеччині.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що утримувати його було недоцільно, адже це загрожувало життю військовослужбовців. Також він додав, що за минулу добу росіяни 238 разів обстрілювали Часів Яр.

«Мікрорайон Канал, в який ворог зайшов, утримувати було недоцільно, адже це загрожувало життю та здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників були зруйновані. Було прийнято рішення командування відійти на більш захищені, більш підготовлені позиції. Однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій. У нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати уже кілька місяців поспіль», — розповів Назар Волошин.

Карта бойових дій

Раніше повідомлялося, що у місті Часів Яр на Донеччині досі залишаються майже 680 людей, які відмовляються евакуюватися.