Українські війська відійшли з мікрорайону «Канал» у Часовому Яру на Донеччині.
Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що утримувати його було недоцільно, адже це загрожувало життю військовослужбовців. Також він додав, що за минулу добу росіяни 238 разів обстрілювали Часів Яр.
«Мікрорайон Канал, в який ворог зайшов, утримувати було недоцільно, адже це загрожувало життю та здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників були зруйновані. Було прийнято рішення командування відійти на більш захищені, більш підготовлені позиції. Однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій. У нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати уже кілька місяців поспіль», — розповів Назар Волошин.
Раніше повідомлялося, що у місті Часів Яр на Донеччині досі залишаються майже 680 людей, які відмовляються евакуюватися.
|
Скорочення поліклінік у Миколаєві: логіка вийшла з чатуОлег Деренюга
|
|
Водоканал, у вас є в керівництві притомні люди?Геннадій Задирко
|
|
Як медіа Миколаєва впливають на місцеву владу та «формують настрої» в громадіКатерина Середа
|
Українські війська відійшли з мікрорайону «Канал» у Часовому Яру на Донеччині.
Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що утримувати його було недоцільно, адже це загрожувало життю військовослужбовців. Також він додав, що за минулу добу росіяни 238 разів обстрілювали Часів Яр.
«Мікрорайон Канал, в який ворог зайшов, утримувати було недоцільно, адже це загрожувало життю та здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників були зруйновані. Було прийнято рішення командування відійти на більш захищені, більш підготовлені позиції. Однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій. У нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати уже кілька місяців поспіль», — розповів Назар Волошин.
Раніше повідомлялося, що у місті Часів Яр на Донеччині досі залишаються майже 680 людей, які відмовляються евакуюватися.