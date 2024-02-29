Українські бійці знищили три російські комплекси спостереження «Муром-П» на Харківському і Херсонському напрямку.
Про це повідомили Державна прикордонна служба й Сили оборони півдня.
Зазначається, що два ворожі комплекси «Муром-П» знищили прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» на Харківському напрямку, зазначили у ДПСУ.
Сили оборони півдня відзвітували про ще один знищений комплекс спостереження «Муром-П» росіян на лівому березі Херсонщини.
Довідка: «Муром-П» — це новаторський пристрій для віддаленого візуального спостереження, який вражає своєю живою силою та передовою технікою. Він обладнаний оптичною камерою з потужним зумом, яка здатна розрізняти людину на відстані до 10 кілометрів, а також тепловізором, що виявляє автомобілі на відстані 8 кілометрів та людей на 4 кілометри.
Нагадаємо, що нещодавно протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.
За 2023 рік українські захисники неба з Повітряних сил Збройних сил України знищили 3,8 тис. повітряних цілей, які були випущені Росією по містах та селах України.
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Українські бійці знищили три російські комплекси спостереження «Муром-П» на Харківському і Херсонському напрямку.
Про це повідомили Державна прикордонна служба й Сили оборони півдня.
Зазначається, що два ворожі комплекси «Муром-П» знищили прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» на Харківському напрямку, зазначили у ДПСУ.
Сили оборони півдня відзвітували про ще один знищений комплекс спостереження «Муром-П» росіян на лівому березі Херсонщини.
Довідка: «Муром-П» — це новаторський пристрій для віддаленого візуального спостереження, який вражає своєю живою силою та передовою технікою. Він обладнаний оптичною камерою з потужним зумом, яка здатна розрізняти людину на відстані до 10 кілометрів, а також тепловізором, що виявляє автомобілі на відстані 8 кілометрів та людей на 4 кілометри.
Нагадаємо, що нещодавно протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.
За 2023 рік українські захисники неба з Повітряних сил Збройних сил України знищили 3,8 тис. повітряних цілей, які були випущені Росією по містах та селах України.