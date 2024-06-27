Українським коридором у Чорному морі вже експортували 55 мільйонів тонн продукції до 45 країн світу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
«55 млн тонн вантажів — вантажообіг портів Великої Одеси за 10 місяців роботи українського коридору», — йдеться в повідомленні.
За цей період було навантажено 1 954 судна. Переважну більшість вантажів становила продукція українських аграріїв – 37,4 мільйона тонн збіжжя було експортовано до 45 країн світу.
Зараз на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 68 суден, які експортують майже 2 мільйони тонн вантажів.
Нагадаємо, раніше президент заявив, що Україна отримає військові кораблі, які супроводжуватимуть судна у «зерновому коридорі».
На початку жовтня десять суден, попри погрози Росії, без інцидентів звершили рейси до основних українських портів на Чорному морі.
Як відомо, в акваторіях морських портів «Миколаїв» та «Ольвія» внаслідок російського вторгнення в Україну залишились заблокованими 29 вантажних торговельних суден, з яких немає жодного під прапором Турецької республіки, проте 6 з них мають турецьких судновласників, а 1 — турецьку керуючу компанію.
Пізніше Віталій Кім розповів, що ці судна готуються до виходу з місць перебування.
Українським коридором у Чорному морі вже експортували 55 мільйонів тонн продукції до 45 країн світу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
«55 млн тонн вантажів — вантажообіг портів Великої Одеси за 10 місяців роботи українського коридору», — йдеться в повідомленні.
За цей період було навантажено 1 954 судна. Переважну більшість вантажів становила продукція українських аграріїв – 37,4 мільйона тонн збіжжя було експортовано до 45 країн світу.
Зараз на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 68 суден, які експортують майже 2 мільйони тонн вантажів.
Нагадаємо, раніше президент заявив, що Україна отримає військові кораблі, які супроводжуватимуть судна у «зерновому коридорі».
На початку жовтня десять суден, попри погрози Росії, без інцидентів звершили рейси до основних українських портів на Чорному морі.
Як відомо, в акваторіях морських портів «Миколаїв» та «Ольвія» внаслідок російського вторгнення в Україну залишились заблокованими 29 вантажних торговельних суден, з яких немає жодного під прапором Турецької республіки, проте 6 з них мають турецьких судновласників, а 1 — турецьку керуючу компанію.
Пізніше Віталій Кім розповів, що ці судна готуються до виходу з місць перебування.