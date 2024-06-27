Енергосистема України. Фото з відкритих джерел.

Сьогодні, 27 червня, в Україні більшу частину доби зберігається дефіцит електроенергії. З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

Про це повідомляє «Укренерго».

Енергетики нагадали, що в енергосистемі зберігається складна ситуація і графіки обмеження споживання діють протягом всієї доби.

Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі.

Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови.

Нагадаємо, начальник служби повітряних ліній «Миколаївобленерго» Микола Зозулинець поділився, як разом з бригадою працював під обстрілами та на замінованих територіях, щоб повернути миколаївцям світло.

Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Стріляли з усіх боків». Історія енергетика, який під час вибухів повертав світло в домівки миколаївців».