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«Укренерго» змінили терміни дії лімітів на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів 1 червня.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Зазначається, що обмеження будуть діяти по всій Україні з 18:00 до 24:00.

«При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень», – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».