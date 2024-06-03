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У вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби, а його обсяг буде вищим, ніж 3 червня.

По це в повідомила пресслужба НЕК «Укренерго» у Telegram.

Очікується, що обсяг дефіциту електроенергії буде вищим, ніж сьогодні, оскільки відбувається зростання споживання через спеку та зниження обсягів імпорту.

Так, ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області всю добу — з 0:00 до 24:00.

Якщо ліміти на споживання електроенергії будуть перевищені, обленерго будуть змушені застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.

Раніше повідомлялося, що протягом літа в Україні очікуються дефіцити в енергосистемі, їхній пік може припасти на липень.