У середу, 5 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.
По це в повідомила пресслужба НЕК «Укренерго» у Telegram.
«Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів», – йдеться у повідомленні.
Також в «Укренерго» підкреслили, що при перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.
Раніше повідомлялося, що протягом літа в Україні очікуються дефіцити в енергосистемі, їхній пік може припасти на липень.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У середу, 5 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.
По це в повідомила пресслужба НЕК «Укренерго» у Telegram.
«Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів», – йдеться у повідомленні.
Також в «Укренерго» підкреслили, що при перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.
Раніше повідомлялося, що протягом літа в Україні очікуються дефіцити в енергосистемі, їхній пік може припасти на липень.
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