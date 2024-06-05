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У четвер, 6 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

По це в повідомила пресслужба НЕК «Укренерго» у Telegram.

«Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів», — йдеться у повідомленні.

Також в «Укренерго» підкреслили, що при перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.

Раніше повідомлялося, що протягом літа в Україні очікуються дефіцити в енергосистемі, їхній пік може припасти на липень.