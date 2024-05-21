Енергетики 21 травня не вимикатимуть світло на Миколаївщині до вечора / Ілюстративне фото з відкритих джерел

У вівторок, 21 травня, диспетчери «Укренерго» скасували обмеження споживання електроенергії в усіх областях з 11:00 до 17:00.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Зазначається, що обмеження світла за графіками мали тривати протягом усієї доби 21 травня. Однак, промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва — і дефіцит в енергосистемі зменшився. Також українська енергосистема зараз приймає надлишки електроенергії з Польщі. Протягом доби запланований імпорт із пʼяти країн.

Увечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах з 17:00 до 24:00 — і для промислових споживачів, і для звичайних громадян.

В «Укренерго» закликали українців перенести на денні години користування енергомісткими приладами, яке планували на вечір чи ніч.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.