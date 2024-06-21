Відключення електроенергії. Фото: maxpixel.freegreatpicture.com

Сьогодні, 21 червня, обмеження на постачання електроенергії діятимуть протягом доби, а з 13:00 обсяг обмежень буде збільшений.

Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».

Зазначається, що через негоду знеструмлено 53 населені пункти у трьох областях. Основна причина збільшення обмежень інша - наслідки вже семи з початку цього року ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

«Причина - складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти. Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень в кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах», — йдеться у повідомленні.

Щодо аварійної допомоги, то заплановано протягом доби імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 573 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 620 МВт.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.