Українська генерація. Фото: Depositphotos

«Укрнафта» за підтримки ЄБРР розпочне будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії, які в середньостроковій перспективі зможуть підтримувати енергосистему України, що постраждала від атак російських військ.

Про це повідомляє пресслужба «Укрнафта».

Зазначається, що 5 червня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав меморандум з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо про те, що Європейський банк реконструкції та розвитку акумулює 300 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору України.

Ці кошти будуть розподілені між державними енергетичними компаніями, серед яких і «Укрнафта».

«Йдеться про зведення нової, більш ефективної та екологічної розподільчої генерації. Це газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції, робота яких, зокрема, дозволить зробити вклад у покриття втрачених потужностей», — повідомив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький.

Нагадаємо, у березні «Укргазвидобування» запустило четверту з початку року газову свердловину, яка добуває близько 400 тисяч кубометрів газу на добу. У перші дні нового року «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію розвідувальну свердловину. Вона добуватиме 250 тисяч кубометрів газу на добу. У лютому «Укргазвидобування» запустило дві нові свердловини, які видобувають 550 тисяч кубометрів газу на добу.