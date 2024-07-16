«Укрпошта» випустить блок марок, присвячений українським спортсменам, які цього року представлятимуть нашу країну на літніх Олімпійських іграх у Парижі, Франція.
Як зазначили у соцмережах поштового оператора, набір марок випускають на знак підтримки команди.
«Цьогоріч на Олімпійських іграх понад 100 українських атлетів боротимуться за перемоги в більш як 20 видах спорту. Тож десь 100 разів ми будемо нервово витирати спітнілі долоні й ходити кімнатою туди-сюди», — йдеться у повідомленні.
Усього до набору входить шість марок:
Відомо, що над дизайном нових марок працювали Сергій та Олександр Харуки. Поштовий блок виготовлено з використанням голографічної плівки.
Тираж випуску становить 100 тисяч примірників та мають наддрук для власників філабонементів «Ексклюзив».
Як відомо, Олімпійські ігри 2024 року відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Україну представлятимуть 140 спортсменів. Це найменша кількість українських спортсменів в історії участі країни в Олімпіадах. До цього, найменше представництво було на Іграх у Токіо у 2021 році — 155 спортсменів.
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«Укрпошта» випустить блок марок, присвячений українським спортсменам, які цього року представлятимуть нашу країну на літніх Олімпійських іграх у Парижі, Франція.
Як зазначили у соцмережах поштового оператора, набір марок випускають на знак підтримки команди.
«Цьогоріч на Олімпійських іграх понад 100 українських атлетів боротимуться за перемоги в більш як 20 видах спорту. Тож десь 100 разів ми будемо нервово витирати спітнілі долоні й ходити кімнатою туди-сюди», — йдеться у повідомленні.
Усього до набору входить шість марок:
Відомо, що над дизайном нових марок працювали Сергій та Олександр Харуки. Поштовий блок виготовлено з використанням голографічної плівки.
Тираж випуску становить 100 тисяч примірників та мають наддрук для власників філабонементів «Ексклюзив».
Як відомо, Олімпійські ігри 2024 року відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Україну представлятимуть 140 спортсменів. Це найменша кількість українських спортсменів в історії участі країни в Олімпіадах. До цього, найменше представництво було на Іграх у Токіо у 2021 році — 155 спортсменів.