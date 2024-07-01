«Укрзалізниця» збільшила перевезення вантажів з початку року на 28, архівне фото: «НикВести»

АТ «Укрзалізниця» за перше півріччя 2024 року перевезла понад 90 млн тонн вантажів, що на 28% більше, ніж за той же період у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Важливо, що крім загального обсягу перевезень зріс і експорт стратегічно важливого вантажу – зернових культур – у порівнянні з минулим роком на 43%. Це надважливо для зміцнення економіки країни. Але наразі вже спостерігаємо ріст обсягів перевезень позакласних – збиткових вантажів, що є викликом для фінансової стабільності компанії», – повідомив голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.

Загалом за перші шість місяців 2024 року перевезено:

у внутрішньому сполученні – 40 млн тонн (+3%);

на експорт – 45 млн тонн (+59%);

на імпорт – 5 млн тонн (+62%).

Незважаючи на те, що в попередні пів року зерно та руда були серед лідерів за обсягами перевезень, останні кілька місяців спостерігається зростання обсягів перевезень позакласних, збиткових вантажів.

У січні-червні 2024 року найбільше перевезено таких вантажів:

залізна і марганцева руда – 22,9 млн тонн;

зернові вантажі – 22,5 млн тонн;

кам’яне вугілля – 12,5 млн тонн;

мінбудматеріали – 13,7 млн тонн.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди до Одеси зі Львова та Києва через підвищення попиту впродовж літнього сезону.