АТ «Укрзалізниця» за перше півріччя 2024 року перевезла понад 90 млн тонн вантажів, що на 28% більше, ніж за той же період у 2023 році.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
«Важливо, що крім загального обсягу перевезень зріс і експорт стратегічно важливого вантажу – зернових культур – у порівнянні з минулим роком на 43%. Це надважливо для зміцнення економіки країни. Але наразі вже спостерігаємо ріст обсягів перевезень позакласних – збиткових вантажів, що є викликом для фінансової стабільності компанії», – повідомив голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.
Загалом за перші шість місяців 2024 року перевезено:
Незважаючи на те, що в попередні пів року зерно та руда були серед лідерів за обсягами перевезень, останні кілька місяців спостерігається зростання обсягів перевезень позакласних, збиткових вантажів.
У січні-червні 2024 року найбільше перевезено таких вантажів:
Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди до Одеси зі Львова та Києва через підвищення попиту впродовж літнього сезону.
АТ «Укрзалізниця» за перше півріччя 2024 року перевезла понад 90 млн тонн вантажів, що на 28% більше, ніж за той же період у 2023 році.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
«Важливо, що крім загального обсягу перевезень зріс і експорт стратегічно важливого вантажу – зернових культур – у порівнянні з минулим роком на 43%. Це надважливо для зміцнення економіки країни. Але наразі вже спостерігаємо ріст обсягів перевезень позакласних – збиткових вантажів, що є викликом для фінансової стабільності компанії», – повідомив голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.
Загалом за перші шість місяців 2024 року перевезено:
Незважаючи на те, що в попередні пів року зерно та руда були серед лідерів за обсягами перевезень, останні кілька місяців спостерігається зростання обсягів перевезень позакласних, збиткових вантажів.
У січні-червні 2024 року найбільше перевезено таких вантажів:
Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди до Одеси зі Львова та Києва через підвищення попиту впродовж літнього сезону.