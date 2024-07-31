Пожежа у Мішково-Погорілівській ОТГ, фото: ДСНС у Миколаївській області.

Вранці 31 липня у Мішково-Погорілівській громаді на Миколаївщині неподалік від місця, де пожежники гасили пожежу днем раніше знову загорівся сухостій.

Про це повідомляє головне управління ДСНС у Миколаївській області.

Цього разу вогонь поширився у балці та загрожував житловому сектору.

На місці працювали три відділення державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Пожежу ліквідовали на площі 2 га.

Вогнеборцям вдалось захистити три житлових будинків від вогню. Причина займання встановлюється.

Пожежа у Мішково-Погорілівській ОТГ, фото: ДСНС у Миколаївській області. Пожежа у Мішково-Погорілівській ОТГ, фото: ДСНС у Миколаївській області.

Нагадаємо, як протягом доби, 30 липня, вогнеборці загасили 23 пожежі у Миколаєві та області, загальною площею понад 40 гектарів.