Російський винищувач Су-57 / Фото:Anna Zvereva, Wikimedia

В Астраханській області РФ під час атаки 8 червня по аеродрому «Ахтубінськ» відбулося ураження одразу двох багатоцільових винищувачів Су-57.

Цю інформацію підтвердив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Раніше повідомлялося про один пошкоджений винищувач держави-агресора Су-57.Андрій Юсов зазначив, що ураження відбулось майже в 600 кілометрах від лінії кордону із Україною.

Наразі у Генеральному управлінні розвідки можуть підтвердити, що в одного літака Су-57 є значні пошкодження, а в ще одного – легші.

«Тим не менш, факт: вперше уражено Су-57, і вперше уражено одразу два таких "наднових" російських винищувачі», – додав він.

За даними ГУР, Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці таких літаків.

Нагадаємо, українські військові із 110 окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку.