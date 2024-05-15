Raiffeisen Bank залишається активним учасником банківського ринку РФ. Фото: ua.depositphotos.com

Міністерство фінансів США письмово попередило австрійський Raiffeisen Bank International про те, що може обмежити його доступ до американської фінансової системи через поточну діяльність банку в РФ.

Про це пише Reuters з посиланням на співрозмовника, який бачив листа.

У попередньому листі, надісланому на початку травня, заступник міністра фінансів Воллі Адеємо висловив стурбованість угодою банку на суму 1,5 мільярдів доларів з російським олігархом Олегом Дерипаскою, який перебуває під санкціями. Згодом Raiffeisen Bank International розірвав цю угоду. Банк заявив, що під час обговорень із відповідними органами не досяг необхідного рівня комфорту для продовження запропонованої трансакції

Зазначається, що дії RBI збільшують ризик того, що Міністерство фінансів вживе заходів для обмеження доступу до фінансової системи через побоювання щодо загрози національній безпеці США. Окрім того, посадовець згадав дозвіл від президента Джо Байдена запроваджувати вторинні санкції проти іноземних фінансових установ, які проводять значні операції за участю військово-промислового сектору РФ.

Попередження є найсильнішим для найбільшого західного банку в Росії й слідує за місяцями тиску з боку Вашингтона, який вивчає бізнес RBI в країні вже понад рік.

Як зазначає Reuters, Сполучені Штати є найпотужнішим регулятором у світі, зокрема тому, що вони можуть перервати доступ банку до долара. Втрата доступу до валюти, ймовірно, занурить будь-який банк у кризу.

Нагадаємо, що австрійська банківська група Raiffeisen Bank International планує продати свій бізнес у Росії або вивести його за периметри групи.