В іспанській Барселоні пройшла велика акція протесту проти масового туризму і його згубного впливу на місто.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на AFP.

За даними поліції на мітинг вийшли майже 3 тисячі людей, які пройшли маршем вздовж набережної Барселони, вимагаючи нової економічної моделі, яка б зменшила кількість туристів, що приїжджають до міста щороку.

Протести в Барселоні проти туризму, фото: Reuters Протести в Барселоні проти туризму, фото: Reuters

З плакатами «Скоротіть туризм негайно!», протестувальники скандували гасла на кшталт «Туристи геть з нашого району», зупиняючись перед готелями.

Зростання вартості житла в Барселоні, яке, за даними місцевої влади, за останнє десятиліття сягнуло 68%, є однією з головних проблем поряд із впливом туризму на місцеву торгівлю та умови праці в місті з населенням 1,6 мільйона мешканців.

За даними місцевої влади, минулого року Барселона прийняла понад 12 мільйонів туристів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Миколаївська область втратила 7 мільйонів гривень туристичного збору.