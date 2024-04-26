У центрі Миколаєва зіткнулися два мотоцикли, один з водіїв загинув / Фото Нацполіція

Вчора, 25 квітня, приблизно о 22:00 на проспекті Центральному неподалік зупинки громадського транспорту «Мала Морська» у Миколаєві зіткнулися мотоцикли Suzuki та Honda.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, внаслідок зіткнення 20-річний водій врізався в електроопору. Від отриманих травм він помер на місці.

За даними правоохоронців, іншого 21-річного водія з місця події доставили до медичного закладу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінально кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном 063-426-23-32 або 102.

У центрі Миколаєва зіткнулися два мотоцикли, один з водіїв загинув / Фото Нацполіція У центрі Миколаєва зіткнулися два мотоцикли, один з водіїв загинув / Фото Нацполіція

Нагадаємо, на автодорозі М-05 «Київ — Одеса» неподалік Кривого Озера, що на Миколаївщини зіткнулися вантажівка МАН з напівпричепом з автомобілем ВАЗ-2102. Внаслідок зіткнення автомобілів 53-річний водій легковика загинув на місці