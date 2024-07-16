Вночі, 16 липня в Україні стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів.
Про це повідомила пресслужба «Укренерго» 16 липня.
Зазначається, що впротягом всієї доби діють чотири черги графіків відключень.
«З 10:00 «Укренерго» віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях», — йдеться у повідомленні.
Наразі енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом літа в Україні очікуються дефіцити в енергосистемі, їхній пік може припасти на липень.
Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко припустив, що навіть якщо усунути певні пошкодження генерації, то наступні два роки українці житимуть з дефіцитом електроенергії.
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Вночі, 16 липня в Україні стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів.
Про це повідомила пресслужба «Укренерго» 16 липня.
Зазначається, що впротягом всієї доби діють чотири черги графіків відключень.
«З 10:00 «Укренерго» віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях», — йдеться у повідомленні.
Наразі енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом літа в Україні очікуються дефіцити в енергосистемі, їхній пік може припасти на липень.
Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко припустив, що навіть якщо усунути певні пошкодження генерації, то наступні два роки українці житимуть з дефіцитом електроенергії.