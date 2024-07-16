Дефіцит електроенергії в Україні 16 липня. Фото для ілюстрації

Вночі, 16 липня в Україні стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго» 16 липня.

Зазначається, що впротягом всієї доби діють чотири черги графіків відключень.

«З 10:00 «Укренерго» віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях», — йдеться у повідомленні.

Наразі енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом літа в Україні очікуються дефіцити в енергосистемі, їхній пік може припасти на липень.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко припустив, що навіть якщо усунути певні пошкодження генерації, то наступні два роки українці житимуть з дефіцитом електроенергії.