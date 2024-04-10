У селі Новорайськ Херсонської області дитина травмувалася внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. Гільза розірвалася у хлопця в руках.
Про це повідомляють в Херсонській ОВА.
«10-річний хлопець бавився гільзою, коли та вибухнула у нього в руках. Він отримав уламкові поранення пальців та кисті», — йдеться в повідомленні.
Як зазначили в ОВА, медики надали потерпілому необхідну медичну допомогу. Нині життю дитини нічого не загрожує.
«Стан потерпілого оцінюють як задовільний», — повідомили в адміністрації
Нагадаємо, у найближчі 10 років кількість постраждалих від підриву на вибухонебезпечних предметах в Україні може зрости до 9 тисяч осіб.
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У селі Новорайськ Херсонської області дитина травмувалася внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. Гільза розірвалася у хлопця в руках.
Про це повідомляють в Херсонській ОВА.
«10-річний хлопець бавився гільзою, коли та вибухнула у нього в руках. Він отримав уламкові поранення пальців та кисті», — йдеться в повідомленні.
Як зазначили в ОВА, медики надали потерпілому необхідну медичну допомогу. Нині життю дитини нічого не загрожує.
«Стан потерпілого оцінюють як задовільний», — повідомили в адміністрації
Нагадаємо, у найближчі 10 років кількість постраждалих від підриву на вибухонебезпечних предметах в Україні може зрости до 9 тисяч осіб.