У селі Новорайськ Херсонської області дитина травмувалася внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. Гільза розірвалася у хлопця в руках.

Про це повідомляють в Херсонській ОВА.

«10-річний хлопець бавився гільзою, коли та вибухнула у нього в руках. Він отримав уламкові поранення пальців та кисті», — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОВА, медики надали потерпілому необхідну медичну допомогу. Нині життю дитини нічого не загрожує.

«Стан потерпілого оцінюють як задовільний», — повідомили в адміністрації

Нагадаємо, у найближчі 10 років кількість постраждалих від підриву на вибухонебезпечних предметах в Україні може зрости до 9 тисяч осіб.