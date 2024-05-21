Прапор Ірану, фото з відкритих джерел

В Ірані оголосили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово, через загибель очільника країни Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі.

Про це інформує державна іранська інформагенція IRNA.

Зазначається, що керувати країною до президентських виборів буде Управління виконавчими справами Ірану. Відповідна норма прописана у Конституції Ісламської Республіки Іран. На підготовку до волевиявлення закладено 50 днів.

«Реєстрація кандидатів відбуватиметься з 30 травня по 3 червня, а період передвиборчої кампанії — з 12 по 27 червня», — інформує Агенція новин Ісламської республіки.

Аварія в Ірані

19 травня вертоліт, який перевозив президента Ібрагіма Раїсі потрапив в аварію поблизу азербайджанського міста Джульфа. Глава Ірану саме повертався з Азербайджану, де мав зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.

У колоні було три гелікоптери, два з яких — з міністрами та чиновниками — прибули до місця призначення. Рятувальні сили розпочали масштабну операцію з пошуку третього вертольота, у якому летіли президент і глава МЗС.

Ввечері було встановлено точне місце падіння вертольота із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, звідти отримали сигнал.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в результаті аварії вертольота, що сталася в неділю 19 травня у провінції Східний Азербайджан.