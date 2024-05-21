В Ірані оголосили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово, через загибель очільника країни Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі.
Про це інформує державна іранська інформагенція IRNA.
Зазначається, що керувати країною до президентських виборів буде Управління виконавчими справами Ірану. Відповідна норма прописана у Конституції Ісламської Республіки Іран. На підготовку до волевиявлення закладено 50 днів.
«Реєстрація кандидатів відбуватиметься з 30 травня по 3 червня, а період передвиборчої кампанії — з 12 по 27 червня», — інформує Агенція новин Ісламської республіки.
19 травня вертоліт, який перевозив президента Ібрагіма Раїсі потрапив в аварію поблизу азербайджанського міста Джульфа. Глава Ірану саме повертався з Азербайджану, де мав зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.
У колоні було три гелікоптери, два з яких — з міністрами та чиновниками — прибули до місця призначення. Рятувальні сили розпочали масштабну операцію з пошуку третього вертольота, у якому летіли президент і глава МЗС.
Ввечері було встановлено точне місце падіння вертольота із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, звідти отримали сигнал.
Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в результаті аварії вертольота, що сталася в неділю 19 травня у провінції Східний Азербайджан.
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В Ірані оголосили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово, через загибель очільника країни Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі.
Про це інформує державна іранська інформагенція IRNA.
Зазначається, що керувати країною до президентських виборів буде Управління виконавчими справами Ірану. Відповідна норма прописана у Конституції Ісламської Республіки Іран. На підготовку до волевиявлення закладено 50 днів.
«Реєстрація кандидатів відбуватиметься з 30 травня по 3 червня, а період передвиборчої кампанії — з 12 по 27 червня», — інформує Агенція новин Ісламської республіки.
19 травня вертоліт, який перевозив президента Ібрагіма Раїсі потрапив в аварію поблизу азербайджанського міста Джульфа. Глава Ірану саме повертався з Азербайджану, де мав зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.
У колоні було три гелікоптери, два з яких — з міністрами та чиновниками — прибули до місця призначення. Рятувальні сили розпочали масштабну операцію з пошуку третього вертольота, у якому летіли президент і глава МЗС.
Ввечері було встановлено точне місце падіння вертольота із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, звідти отримали сигнал.
Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в результаті аварії вертольота, що сталася в неділю 19 травня у провінції Східний Азербайджан.