Хакер, фото з відкритих джерел

Іспанська Цивільна гвардія в суботу, 20 липня, повідомила про затримання трьох осіб за підозрою в причетності до кібератак на державні установи та стратегічні сектори Іспанії та країн НАТО.

Про це повідомляє Europa Press.

Підозрюваних затримали на Балеарських островах та в Андалусії. В їхніх будинках були проведені обшуки, під час яких вилучили комп'ютерні та документальні матеріали.

«Затримані є членами групи NoName057(16), яка виникла після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та заявила своєю метою «реагувати на ворожі та відверто антиросійські дії західних русофобів», — йдеться у повідомленні.

Основною діяльністю групи є проведення DDoS-атак (розподілених атак на відмову в обслуговуванні) на вебсайти державних та приватних організацій країн, які підтримують Україну.

Повідомляється, що розслідування щодо затриманих в Іспанії хакерів координує спеціалізована прокуратура. Іспанська Цивільна гвардія також повідомила, що продовжує розслідування за кількома напрямками для подальшої ідентифікації учасників атак.

Нагадаємо, хакери з Північної Кореї вкрали криптовалюти вже більш ніж на $3,5 мільярди.