Іспанська Цивільна гвардія в суботу, 20 липня, повідомила про затримання трьох осіб за підозрою в причетності до кібератак на державні установи та стратегічні сектори Іспанії та країн НАТО.
Про це повідомляє Europa Press.
Підозрюваних затримали на Балеарських островах та в Андалусії. В їхніх будинках були проведені обшуки, під час яких вилучили комп'ютерні та документальні матеріали.
«Затримані є членами групи NoName057(16), яка виникла після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та заявила своєю метою «реагувати на ворожі та відверто антиросійські дії західних русофобів», — йдеться у повідомленні.
Основною діяльністю групи є проведення DDoS-атак (розподілених атак на відмову в обслуговуванні) на вебсайти державних та приватних організацій країн, які підтримують Україну.
Повідомляється, що розслідування щодо затриманих в Іспанії хакерів координує спеціалізована прокуратура. Іспанська Цивільна гвардія також повідомила, що продовжує розслідування за кількома напрямками для подальшої ідентифікації учасників атак.
Нагадаємо, хакери з Північної Кореї вкрали криптовалюти вже більш ніж на $3,5 мільярди.
|
Скорочення поліклінік у Миколаєві: логіка вийшла з чатуОлег Деренюга
|
|
Водоканал, у вас є в керівництві притомні люди?Геннадій Задирко
|
|
Як медіа Миколаєва впливають на місцеву владу та «формують настрої» в громадіКатерина Середа
|
Іспанська Цивільна гвардія в суботу, 20 липня, повідомила про затримання трьох осіб за підозрою в причетності до кібератак на державні установи та стратегічні сектори Іспанії та країн НАТО.
Про це повідомляє Europa Press.
Підозрюваних затримали на Балеарських островах та в Андалусії. В їхніх будинках були проведені обшуки, під час яких вилучили комп'ютерні та документальні матеріали.
«Затримані є членами групи NoName057(16), яка виникла після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та заявила своєю метою «реагувати на ворожі та відверто антиросійські дії західних русофобів», — йдеться у повідомленні.
Основною діяльністю групи є проведення DDoS-атак (розподілених атак на відмову в обслуговуванні) на вебсайти державних та приватних організацій країн, які підтримують Україну.
Повідомляється, що розслідування щодо затриманих в Іспанії хакерів координує спеціалізована прокуратура. Іспанська Цивільна гвардія також повідомила, що продовжує розслідування за кількома напрямками для подальшої ідентифікації учасників атак.
Нагадаємо, хакери з Північної Кореї вкрали криптовалюти вже більш ніж на $3,5 мільярди.