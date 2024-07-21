Чоловік, який заблукав у Карпатах, фото: ДПСУ

У Карпатах прикордонники врятували 25-річного чоловіка, який планував дістатися Румунії через гори.

Рахівський райвідділ ДСНС повідомив прикордонникам, що в горах заблукав чоловік, повідомляють у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що майже через три години вдалося знайти чоловіка за 700 метрів до кордону з Румунією.

Через дощ, який не припинявся всю ніч, мандрівник був геть мокрий та виснажений. Знайденого чоловіка доставили до Рахівської районної лікарні, де його ушпиталили, діагностувавши загальне переохолодження організму.

Загалом упродовж минулої доби прикордонники затримали в горах майже два десятки чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб дістатися Румунії. Серед них було п’ятеро жителів Київщини, троє — Дніпропетровщини, по двоє закарпатців, чернігівців, херсонців, по одному жителю Сумщини, Тернопільщини, Львівщини, Кіровоградщини та Донеччини.

Як повідомляють у ДПСУ, стосовно них склали протоколи про вчинення адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП — незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України.

агадаємо, двох мешканців Закарпаття підозрюють у переправленні військовозобовʼязаних чоловіків через державний кордон України. Їх затримали під час передачі грошей прикордоннику. Вони знаходяться під вартою.