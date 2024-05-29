Наслідки удару по Харкову 25 травня. Фото: Telegram-канал Олега Синегубова

У харківському гіпермаркеті «Епіцентр» завершили пошукову операцію.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Загальна кількість загиблих внаслідок атаки – 19 людей.

«Це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії. Криміналісти провели більше 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також ми залучили кінологів – службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент», – написав він.

Ігор Клименко повідомив, що внаслідок ударів по гіпермаркету загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв - 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.

Нагадаємо, що після російського удару по «Епіцентру» в лікарнях Харкова залишається 21 людина, двоє з них в тяжкому стані у реанімації.

Компанія «Епіцентр» виплатить по 1 мільйону гривень родинам усіх загиблих під час російського удару по гіпермаркету в Харкові. Зокрема, фінансову підтримку отримають діти, які залишилися сиротами внаслідок трагедії.