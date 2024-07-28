Знак перед в'їздом у Херсон / Фото з відкритих джерел

Увечері в суботу російські війська завдали удару по Корабельному району Херсона, в результаті чого загинула 64-річна жінка.

Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Російська армія обстріляла Корабельний район Херсона. Снаряд влучив у багатоповерховий будинок, внаслідок чого 64-річна жінка отримала смертельні поранення», — написав Олександр Прокудін.

Роман Мрочко уточнив, що обстріл відбувся після 21:00, і російські війська стріляли з тимчасово окупованого лівого берега. Жінка, яка загинула, перебувала на балконі в момент удару.

Нагадаємо, вранці, 27 липня, у Бериславі на Херсонщині російська армія безпілотником атакувала карету швидкої медичної допомоги. 42-річний водій отримав мінно-вибухову травму та поранення ноги.