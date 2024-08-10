Затримання підозрюваної, фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ймовірну резидентку російського ГРУ, яка контролювала роботу людей, працюючих на російські спецслужби.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними спецслужби, першочерговим завданням осередку мав стати підпал службових авто Сил оборони. В СБУ вважають, що це мало призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь РФ.

Для викриття резидентки російської спецслужби СБУ задіяла свого «подвійного агента» — мешканця Києва, якого раніше викрили на підготовці до одного з підпалів. Він співпрацює зі Службою.

«Резидентка перебувала на прямому зв’язку із співробітником головного управління генштабу збройних сил Росії (більш відомого як ГРУ). Вона займалася координацією підпалювачів і допомагала їм проводити підривну діяльність у Києві. Задокументовано, що жінка давала прямі інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими зловмисники мали знищувати автомобілі військових», — додали в повідомленні.

Вона також намагалася самостійно зняти на відео один із підпалів, який мав вчинити «подвійний агент». Саме тоді її затримали співробітники СБУ. Правоохоронці вилучили саморобний запалювальний пристрій та мобільний телефон.

За даними слідства, жінка потрапила у поле зору воєнної розвідки РФ ще на початку повномасштабної війни. Тоді вона проживала у місті Токмак на Запоріжжі, а після захоплення частини регіону переїхала до Києва. Вже в столиці на неї дистанційно вийшов співробітник російського ГРУ і запропонував співпрацю в обмін на гроші, яких вона так і не отримала.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, як напередодні у Києві затримали 16-річного хлопця, якого підозрюють у підпалі автівок військових.