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Через поширення на територію України тропічного повітря з Африки з 9 по 11 липня в Миколаївській області очікується спекотна погода.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Як прогнозують синоптики, у найближчі два дні, 10 та 11 липня, у Миколаєві та області очікується надзвичайна спека з максимальними температурами повітря 40-41 градуси за Цельсієм.

Також у ці дні прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі - 21 - 26 градуси за Цельсієм.

Як врятуватись від спеки на вулиці?

Перебувайте в тіні. Шукайте тінь у парках, під деревами або біля будівель. Використовуйте капелюхи з широкими полями та сонцезахисні окуляри.

Зволоження. Пийте багато води, навіть якщо не відчуваєте спраги. Носіть з собою пляшку з водою. Уникайте вживання алкоголю та напоїв з кофеїном, які можуть сприяти зневодненню.

Зволожувальні серветки. Носіть з собою вологі серветки або невелику пляшечку з водою для зволоження шкіри. Прикладіть їх до лоба, шиї та зап’ясть.

Плануйте активності. Уникайте фізичних навантажень у найбільш спекотні години дня, зазвичай з 11:00 до 16:00. Плануйте прогулянки або справи на ранок або вечір, коли температура нижча.

Легкий одяг та захист від сонця. Носіть легкий, дихаючий одяг з довгими рукавами, щоб захистити шкіру від прямих сонячних променів. Також не забувайте про нанесення на шкіру сонцезахисного крему з високим фактором захисту (SPF).

Враховуючи ці поради, мешканці можуть ефективно впоратися з літньою спекою навіть під час труднощів із електропостачанням. Пам'ятайте про енергоефективне споживання та використання доступних ресурсів для забезпечення комфортного клімату вдома.

Погода у Миколаєві

У 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.

Водночас на початку 2024 року метеорологи попереджали, що найближчими днями у Миколаєві може суттєво погіршитись якість повітря, оскільки Україну накриє пил із Сахари.

Ще у 2017 році вчені висловили думку, що через глобальне потепління Крим стане островом, а Херсон та частину Миколаївщини затопить. Вони вважають, що Україна зіткнеться з «червоними припливами», властивими лише тропікам.

А в 2019 році повідомлялося, що Миколаєву загрожує часткове підтоплення до 2100 року через підвищення рівня Світового океану. Про це йшлося в результатах дослідження «Вплив підняття рівня моря на прибережні зони України внаслідок зміни клімату», виконаного Центром екологічних ініціатив «Екодія».

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