Ніж, яким завдали удар. Фото: Нацполіція.

В Очакові, що на Миколаївщині, затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство. У разі доведення провини 54-річному підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Миколаївській області.

За даними правоохоронців, вночі 6 липня до відділення поліції надійшло повідомлення від мешканки Очакова про те, що колишній чоловік намагався вбити її співмешканця.

Вони встановили, що ввечері до потерпілого, прийшов її колишній чоловік його співмешканки та почав конфліктувати. У ході сварки зловмисник дістав ніж та вдарив постраждалого у шию. З місця події чоловіка забрала швидка, зараз він у лікарні і його життю нічого не загрожує.

Поліцейські вилучили ніж, яким підозрюваний вдарив потерпілого. Його направили на експертизу.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 15 частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Замах на вбивство», суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо як на Миколаївщині поліція затримала 45-річного чоловіка, який завдав тяжких тілесних ушкоджень своєму 18-річному сину під час сварки.