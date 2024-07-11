В Одесі для відвідувачів відкрили ще пʼять пляжів.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму в Telegram.
Отже, п’ять додаткових офіційно відкритих пляжних ділянок в Одесі:
Олег Кіпер додав, що список буде доповнюватися (по мірі проходження перевірок).
«Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби - перебування людей біля моря заборонено», – додав він.
Нагадаємо, що в Одесі для відвідувачів відкрили вже чотири пляжі. Загалом у 2024 році в Одесі планують відкрити до 20 локацій.
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В Одесі для відвідувачів відкрили ще пʼять пляжів.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму в Telegram.
Отже, п’ять додаткових офіційно відкритих пляжних ділянок в Одесі:
Олег Кіпер додав, що список буде доповнюватися (по мірі проходження перевірок).
«Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби - перебування людей біля моря заборонено», – додав він.
Нагадаємо, що в Одесі для відвідувачів відкрили вже чотири пляжі. Загалом у 2024 році в Одесі планують відкрити до 20 локацій.