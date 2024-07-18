В Одесі увечері 18 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
«В місті чутно вибухи», – написав він.
Нагадаємо, під вечір 17 липня російська армія вчергове обстріляла територію Куцурубської громади у Миколаївській області дронами-камікадзе типу FPV.
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В Одесі увечері 18 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
«В місті чутно вибухи», – написав він.
Нагадаємо, під вечір 17 липня російська армія вчергове обстріляла територію Куцурубської громади у Миколаївській області дронами-камікадзе типу FPV.