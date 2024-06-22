Одеські поліцейські встановлюють обставини загибелі місцевого мешканця.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції Одещини.
22 червня поліцейські отримали повідомлення про про виявлене тіло у парку на Кримському бульварі. На місце прибули слідчо-оперативна група, піротехніки та кінологи.
«Під час огляду місця події поліцейські вилучили уламки, попередньо ручної гранати, а на тілі небіжчика, яким виявився 43-річний містянин, що жив неподалік, виявили травми, характерні для вибухових», — сказано в повідомленні.
В поліції додали, що точну причину смерті будуть встановлювати судово-медичні експерти, повні обставини події встановлюються.
Справу зареєстрували за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України попередньо з приміткою «самогубство» та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Нагадаємо, як на Харківщині в басейні потонув 2-річний хлопчик.
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Одеські поліцейські встановлюють обставини загибелі місцевого мешканця.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції Одещини.
22 червня поліцейські отримали повідомлення про про виявлене тіло у парку на Кримському бульварі. На місце прибули слідчо-оперативна група, піротехніки та кінологи.
«Під час огляду місця події поліцейські вилучили уламки, попередньо ручної гранати, а на тілі небіжчика, яким виявився 43-річний містянин, що жив неподалік, виявили травми, характерні для вибухових», — сказано в повідомленні.
В поліції додали, що точну причину смерті будуть встановлювати судово-медичні експерти, повні обставини події встановлюються.
Справу зареєстрували за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України попередньо з приміткою «самогубство» та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Нагадаємо, як на Харківщині в басейні потонув 2-річний хлопчик.