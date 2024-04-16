За перший день рейдових перевірок Державної служби України з безпеки на транспорті на Миколаївщині фахівці виявили порушень на майже 190 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Укртрансбезпеки.

Зазначається, що Укртрансбезпека розпочала посилені рейдові перевірки у Миколаївській області для виявлення вантажних та пасажирських перевізників без документів, а також задля підвищення рівня безпеки пасажирів та водіїв.

За перший день посилених заходів контролю працівники ДСБТ склали 15 актів. Серед них – 12 актів вантажні перевезення, три акти — пасажирські.

«Серед основних порушень: перевезення пасажирів та вантажів без документів, порушення режиму праці та відпочинку водіями та перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм», — уточнили в повідомленні.

Таким чином, загальна сума штрафів за виявлені порушення: 188 тисяч 360 гривень.