За перший день рейдових перевірок Державної служби України з безпеки на транспорті на Миколаївщині фахівці виявили порушень на майже 190 тисяч гривень.
Про це повідомляє прес-служба Укртрансбезпеки.
Зазначається, що Укртрансбезпека розпочала посилені рейдові перевірки у Миколаївській області для виявлення вантажних та пасажирських перевізників без документів, а також задля підвищення рівня безпеки пасажирів та водіїв.
За перший день посилених заходів контролю працівники ДСБТ склали 15 актів. Серед них – 12 актів вантажні перевезення, три акти — пасажирські.
«Серед основних порушень: перевезення пасажирів та вантажів без документів, порушення режиму праці та відпочинку водіями та перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм», — уточнили в повідомленні.
Таким чином, загальна сума штрафів за виявлені порушення: 188 тисяч 360 гривень.
«Укртрансбезпека закликає перевізників дотримуватися законодавства та доброчесно вести свою господарську діяльність», — додали в прес-службі.
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За перший день рейдових перевірок Державної служби України з безпеки на транспорті на Миколаївщині фахівці виявили порушень на майже 190 тисяч гривень.
Про це повідомляє прес-служба Укртрансбезпеки.
Зазначається, що Укртрансбезпека розпочала посилені рейдові перевірки у Миколаївській області для виявлення вантажних та пасажирських перевізників без документів, а також задля підвищення рівня безпеки пасажирів та водіїв.
За перший день посилених заходів контролю працівники ДСБТ склали 15 актів. Серед них – 12 актів вантажні перевезення, три акти — пасажирські.
«Серед основних порушень: перевезення пасажирів та вантажів без документів, порушення режиму праці та відпочинку водіями та перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм», — уточнили в повідомленні.
Таким чином, загальна сума штрафів за виявлені порушення: 188 тисяч 360 гривень.
«Укртрансбезпека закликає перевізників дотримуватися законодавства та доброчесно вести свою господарську діяльність», — додали в прес-службі.