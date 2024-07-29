В РФ заявили про атаку дронів. Фото для ілюстрації

Міноборони РФ заявили, що в ніч проти 29 липня безпілотники атакували 5 російських областей.

Про це йдеться в повідомленні відомства в Telegram.

Росіяни запевняють, що вночі їхня ППО збила 39 безпілотників:

19 БпЛА — у Курській області,

дев'ять БпЛА — у Бєлгородській області,

п'ять БпЛА — у Брянській області,

три БпЛА — у Воронезькій області,

три БпЛА — у Ленінградській області.

Зазначимо, крім того, місцева влада в Орловській та Бєлгородській областях вночі заявляла про атаки на електростанції. У Воронезькій області повідомлялося про пошкодження об'єкта комунальної інфраструктури.

Варто підкреслити, що в нічній атаці дронів Росія звинувачує Україну.

Нагадаємо, вночі 27 липня українські розвідники вдарили по стратегічному бомбардувальнику-ракетоносію ТУ-22М3 на російському аеродромі «Оленья», що за 1800 кілометрів від кордону.

Також 27 липня безпілотники атакували Гайворонський та Шебекінський райони Бєлгородської області в РФ. Через атаку була пошкоджена лінія електропостачання

Раніше, в ніч проти 26 березня українські військові вдарили по аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму, який Росія використовувала для ударів по Україні.