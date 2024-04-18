Україна серед країн світу, де найменше бояться ядерної загрози, Ілюстративне фото: Pixabay

Україна входить до числа країн з найнижчим рівнем страху перед ядерною загрозою. Про це свідчать результати міжнародного опитування інституту досліджень Gallup International, яке проводили наприкінці 2023 року.

Про це повідомляє соціологічна група Рейтинг, що відповідала за проведення цього дослідження в Україні.

Тож, за даними опитування, протягом 2023 року у світі не відбулося значного зменшення страхів від ядерної загрози. Близько 20% опитаних наразі бачать високий ризик використання ядерної зброї. Майже така сама частка оцінює ризик як помірний, і лише 14% не бачать ризику взагалі.

У європейських країнах менше респондентів оцінюють загрозу застосування ядерної зброї як високу, ніж у країнах Азії, Африки та Південної Америки, де оцінки ядерної загрози песимістичніші. У Європі найбільше бояться ядерної загрози Італія, Португалія, Румунія, у світі — Індонезія, Нігерія, Еквадор, Сирія, Аргентина.

При цьому в Україні, Ірані, Пакистані та Вірменії найвищий відсоток респондентів заявив, що такого ризику немає.

Соціологи також підкреслили, що наймолодша група респондентів має найбільш песимістичні оцінки щодо ядерної небезпеки.

Опитування проводилося у 41 країні світу. Загалом у жовтні-грудні 2023 року було опитано 40 428 людей.

Раніше ми повідомляли, що після українського контрнаступу на півдні наприкінці 2022 року США «ретельно готувалися» до застосування РФ тактичної чи стратегічної ядерної зброї у війні проти України.

Нагадаємо, начальник штабу оборони Індії заявив, що вплив Росії буде слабшати, попри грізний ядерний арсенал.