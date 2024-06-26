Міністерство освіти і науки запустило гарячу лінію, на якій працівники будуть відповідати на запитання під час вступної кампанії 2024 року.
Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
«Результати вступних випробувань, подача документів, процес зарахування – усе це викликає чимало запитань у вступників та батьків. Щоб відповідати чимшвидше та розв'язувати проблеми в реальному часі, маємо низку інструментів», – повідомив Оксен Лісовий
Отже, отримати консультацію від МОН можна з понеділка до четверга з 09:00 до 17:00, та в п’ятницю з 09:00 до 16:45, гаряча лінія МОН: 0 (800) 50-45-70.
Консультації в чат-бот на сайті МОН доступні з понеділка по четвер з 09:00 до 17:00, а у п'ятницю з 09:00 до 16:00.
Нагадаємо, у разі аварійних відключень електроенергії під час складання національного мультипредметного тесту (НМТ) порядок подальшого проведення тестування вирішуватиметься на місцях регіональними центрами.
Зазначимо, у МОН вже затвердили календар проведення основної та додаткової сесій тестування.
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Міністерство освіти і науки запустило гарячу лінію, на якій працівники будуть відповідати на запитання під час вступної кампанії 2024 року.
Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
«Результати вступних випробувань, подача документів, процес зарахування – усе це викликає чимало запитань у вступників та батьків. Щоб відповідати чимшвидше та розв'язувати проблеми в реальному часі, маємо низку інструментів», – повідомив Оксен Лісовий
Отже, отримати консультацію від МОН можна з понеділка до четверга з 09:00 до 17:00, та в п’ятницю з 09:00 до 16:45, гаряча лінія МОН: 0 (800) 50-45-70.
Консультації в чат-бот на сайті МОН доступні з понеділка по четвер з 09:00 до 17:00, а у п'ятницю з 09:00 до 16:00.
Нагадаємо, у разі аварійних відключень електроенергії під час складання національного мультипредметного тесту (НМТ) порядок подальшого проведення тестування вирішуватиметься на місцях регіональними центрами.
Зазначимо, у МОН вже затвердили календар проведення основної та додаткової сесій тестування.