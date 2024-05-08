В Україні 8 травня можливі відключення електроенергії / Ілюстративне фото з відкритих джерел

Сьогодні, 8 травня, з 18:00 до 23:00 по всій Україні можливі відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів.

Це пов’язано з дефіцитом електроенергії в енергосистемі, який виник через нові пошкодження обладнання електростанцій, повідомляє НЕК «Укренерго» — NPC Ukrenergo.

Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго.

«Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00. Диспетчерський центр «Укренерго» застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи», — йдеться в повідомленні.

Енергетики закликають українців ощадливо споживати електороенергію особливо у вечірній час.

Нагадаємо, що у ніч проти 8 травня російська армія атакувала українську енергетику. Ворог обстріляв об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. В «Укренерго» заявили про пошкодження на об’єктах генерації. Зокрема, пошкоджено обладнання на одному з об’єктів у центральному регіоні.