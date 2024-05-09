ВАКС заарештував заступника міністра Сольського. Фото: euaci.eu

Вищий антикорупційний суд взяв під варту заступника чинного міністра Миколи Сольського, який спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні землею в Сумській області.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

9 травня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 мільйонів гривень застави до заступника чинного міністра. Термін дії запобіжного заходу — по 7 липня.

Він спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні землею на Сумщині площею близько 2,5 тисячі гектарів вартістю 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землею площею близько 3,3 тисячі гектара ще на 190 мільйонів гривень.

Раніше Микола Сольський, коментуючи вручену йому підозру, зазначив, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і не був ні міністром аграрної політики та продовольства, ні головою Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

Він заявив, що спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і що, як йому відомо, наразі низка рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики й продовольства Миколі Сольському у вигляді арешту із альтернативою застави у 75,7 мільйонів гривень.

Цього ж дня за нього внесли заставу в понад 75 мільйонів гривень.