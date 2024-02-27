Одяг з вантажівки. Фото: Міноборони Нідерландів

Під час транспортування з Нідерландів до Великої Британії одягу та спорядження для військових ЗСУ обікрали вантажівку.

Про це повідомили в Міноборони Нідерландів.

Речі призначалися для українських військових, які проходять навчання у Великій Британії. Зазначається, що товари викрали ще минулого тижня з цивільної вантажівки, яка їх перевозила. Однак про це стало відомо лише сьогодні.

Пограбування відбулося під час нічної зупинки у Великій Британії. Грабіжники розрізали тент вантажного відділення вантажівки та вкрали частину речей. Місцева поліція розслідує крадіжку.

Українські військові проходять військову підготовку у Великій Британії в рамках операції Interflex. Сприяють цьому й голландські солдати.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії пройшли навчання 32 тисячі українських військових.