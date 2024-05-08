Київський фунікулер. Фото: kiev-foto.info

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування за фактом загибелі підлітка на станції фунікулера у Києві.

Про це Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування за фактом загибелі підлітка на станції фунікулера у Києві.пресслужба ДБР.

Відстороненому працівнику Управління державної охорони перекваліфікували підозру на тяжчу статтю.

«У ході розслідування слідчі Бюро встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на частину 2 статті 115 КК України, яка передбачає довічне ув’язнення волі. Після ознайомлення стороною захисту, справу буде скеровано до суду», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім, який призвів до загибелі хлопця. Пізніше експертиза з'ясувала, що співробітник Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на столичному фунікулері, був у стані сп’яніння.