Сьогодні, 18 липня, армія РФ вбила мешканця Олександрівки Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Росіяни з безпілотника вбили літнього жителя Олександрівки. Через атаку ворожого дрона травми, несумісні з життям, дістав 74-річний чоловік. Мої співчуття рідним загиблого», — написав він.
Нагадаємо, що під вечір 17 липня російська армія вчергове обстріляла територію Куцурубської громади у Миколаївській області дронами-камікадзе типу FPV.
Також впродовж минулої доби російські війська атакували 16 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів постраждали шість людей.
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Сьогодні, 18 липня, армія РФ вбила мешканця Олександрівки Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Росіяни з безпілотника вбили літнього жителя Олександрівки. Через атаку ворожого дрона травми, несумісні з життям, дістав 74-річний чоловік. Мої співчуття рідним загиблого», — написав він.
Нагадаємо, що під вечір 17 липня російська армія вчергове обстріляла територію Куцурубської громади у Миколаївській області дронами-камікадзе типу FPV.
Також впродовж минулої доби російські війська атакували 16 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів постраждали шість людей.