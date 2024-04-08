Учені розповіли про рекордний стрибок температури в Антарктиді, Фото: Getty Images

18 березня 2022 року відбувся найбільший стрибок температури повітря, який вчені коли-небудь фіксували на Землі. На Східноантарктичному плато температура була на 38,5°C вищою за середнє сезонне значення.

Світовий рекорд зафіксувала дослідницька станція Concordia, йдеться у науковій роботі, опублікованій в Journal of Climate, пише The Guardian

За словами вчених, рекордний стрибок, зафіксований дослідницькою станцією Concordia, є «передвісником катастрофи для людей і місцевої екосистеми».

Науковці пояснили, що вітри, які раніше мало проникали в атмосферу над Антарктидою, тепер несуть багато теплого вологого повітря, зокрема з Австралії, що і стало причиною стрибка.

«Це просто вражає. При мінусовій температурі такий величезний стрибок можна терпіти, але якби зараз у Великій Британії температура піднялася на 40 °C, то весняного дня вона перевищила б позначку 50 °C. Це було б смертельно небезпечно для населення», — каже професор Майкл Мередіт, науковий керівник Британської антарктичної служби.

Протягом останніх двох років, згідно з висновками вчених, льодовики в Антарктиді втрачали масу все швидше, а рівень морського льоду навколо континенту різко знизився.

Дослідники стверджують, що у кліматі Антарктиди наступив «різкий критичний перехід», що може мати серйозні наслідки для екосистем континенту і глобальної кліматичної системи.

Зокрема, це може призвести до підтоплення прибережних земель, руйнування харчових ланцюгів, вимирання видів тварин і посилення процесу глобального потепління.

«Причина цих екологічних і метеорологічних змін ховається за межами континенту. Їх зумовлює те, що світ продовжує викидати величезну кількість вуглекислого газу», — підкреслив професор Мартін Сігерт з Університету Ексетера.

Нагадаємо, полярники з української дослідницької станції «Академік Вернадський» зафіксували вражаючий захід сонця навколо острова Галіндез.

Нагадуємо, що нині в Антарктиці осінь і світловий день поступово скорочується. Вчора в районі нашої станції він тривав 11 годин 11 хвилин. Найкоротші ж дні тут будуть антарктичною зимою. Зокрема, цього року з 19 до 22 червня сонце здійматиметься над «Вернадським» лише на 3 години 24 хвилини.

Раніше, поблизу української станції Вернадського науковці знайшли нову рослину, що може свідчити про потепління в Західній Антарктиді.