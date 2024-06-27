Кирило Тимошенко, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 27 червня, до колишнього заступника голови Офісу президента, а нині радника міністра оборони Кирила Тимошенка, навідалися з обшуками у зв'язку зі справою про витоки інформації з Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомив кореспондент «Української правди» з місця подій та джерело видання в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

За даними журналіста УП, Кирило Тимошенко перебуває у автівці, навколо якої працюють детективи НАБУ.

Фото: Михайло Ткач, УП

Оновлено о 20:21

Своє чергою, Кирило Тимошенко уже підтвердив, що в нього в четвер відбулися обшуки, але у справі, до якої він не має стосунку, і претензій правоохоронці до нього не мають.

«Сенсація скасовується! Підтверджую проведення обшуку у мене у справі, до якої не маю жодного стосунку. Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає», – написав Тимошенко.

Нагадаємо, Кирило Тимошенко працював в Офісі президента України із травня 2019 року, президент Володимир Зеленський звільнив його з посади заступника глави ОП в січні 2023-го, перед цим чиновник написав заяву про звільнення за власним бажанням.