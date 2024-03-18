Житель Одещини подолав 750 км на велосипеді і хотів незаконно перетнути кордон. Фото: ДПСУ

Мешканець Одещини подолав 750 кілометрів на велосипеді з Миколаєва до Румунії, щоб дістатися прикордоння.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що на ділянці відділу прикордонної служби «Герца» оператор БПЛА помітив рух особи на велосипеді в бік сусідньої країни.

Згодом, за 350 метрів від держрубежу, прикордонники Чернівецького загону затримали велосипедиста.

Так, чоловік для зручності пересування він використовував велосипед, який придбав у Миколаєві та звідти своїм ходом подолав понад 750 кілометрів, аби дістатися прикордоння.

За спробу незаконного перетину державного кордону відносно затриманого «велоспортсмена» склали протокол за статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у 2023 році на Миколаївщині правоохоронці скерували до суду 5 кримінальних проваджень проваджень проти 14 осіб, які допомагали ухилянтам виїхати з України.