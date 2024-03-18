Мешканець Одещини подолав 750 кілометрів на велосипеді з Миколаєва до Румунії, щоб дістатися прикордоння.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Зазначається, що на ділянці відділу прикордонної служби «Герца» оператор БПЛА помітив рух особи на велосипеді в бік сусідньої країни.
Згодом, за 350 метрів від держрубежу, прикордонники Чернівецького загону затримали велосипедиста.
Так, чоловік для зручності пересування він використовував велосипед, який придбав у Миколаєві та звідти своїм ходом подолав понад 750 кілометрів, аби дістатися прикордоння.
За спробу незаконного перетину державного кордону відносно затриманого «велоспортсмена» склали протокол за статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, у 2023 році на Миколаївщині правоохоронці скерували до суду 5 кримінальних проваджень проваджень проти 14 осіб, які допомагали ухилянтам виїхати з України.
Мешканець Одещини подолав 750 кілометрів на велосипеді з Миколаєва до Румунії, щоб дістатися прикордоння.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Зазначається, що на ділянці відділу прикордонної служби «Герца» оператор БПЛА помітив рух особи на велосипеді в бік сусідньої країни.
Згодом, за 350 метрів від держрубежу, прикордонники Чернівецького загону затримали велосипедиста.
Так, чоловік для зручності пересування він використовував велосипед, який придбав у Миколаєві та звідти своїм ходом подолав понад 750 кілометрів, аби дістатися прикордоння.
За спробу незаконного перетину державного кордону відносно затриманого «велоспортсмена» склали протокол за статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, у 2023 році на Миколаївщині правоохоронці скерували до суду 5 кримінальних проваджень проваджень проти 14 осіб, які допомагали ухилянтам виїхати з України.